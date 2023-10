'Hondendrol bepalend of er in Breda gebouwd mag worden'

Het hondenlosloopgebied in het Ulvenhoutse Voorbos gaat misschien dicht, maar daar zijn hondenbaasjes uit de omgeving het helemaal niet mee eens. Zo blijkt uit de petitie die Ilse Burema en Ingrid Willemsens zijn gestart. Meer dan 1300 mensen hebben die inmiddels ondertekend. Ze zijn blij met de steun. "Wij vinden het belangrijk dat honden vrij kunnen lopen in de natuur. Dat is goed voor de honden en voor hun baasjes", vertelt Ilse.

Ingrid Willemsens uit Bavel heeft twijfels of dit wel zo is. "Het hele Ulvenhoutse bos is 720 hectare Nature 2000-gebied. Dit hondenlosloopgebied is met 112 hectare maar een postzegeltje in dat geheel."

Maar de resultaten van het natuurherstel vallen tegen, daarom wordt gekeken naar extra maatregelen. Waaronder het sluiten van het hondenlosloopgebied. Provinciewoordvoerder Elske van de Klok: "De belangrijkste uitkomst uit onderzoeken is dat de natuur te lijden heeft onder de hoge recreatiedruk. Met name honden geven extra druk op het bos."

Het Ulvenhoutse Voorbos is onderdeel van een groot natuurherstelproject dat wordt uitgevoerd door Staatsbosbosbeheer en de provincie. Door verdroging komen veel kwetsbare planten en dieren in gevaar, dus wordt er meer water in het gebied gebracht.

Volgens Ilse Burema heeft Staatsbosbeheer zelf het bos niet goed onderhouden: "Sinds 2010 worden hier met zware machines hele percelen bos gekapt en zijn duizenden bomen afgevoerd. En nu zijn ze bezig met een soort watervalletjes om de boel te vernatten. Ik denk dat al die maatregelen veel schadelijker zijn voor de natuur dan de loslopende honden die hier poepen en plassen."

Ingrid denkt dat er andere redenen zijn. "De logica achter het sluiten van dit hondenlosloopgebied is voor ons heel erg ver te zoeken. Het belangrijkste doel hierachter is de stikstofdepositie omlaag te krijgen. Maar die wordt hier veroorzaakt door de snelwegen verderop, de landbouw om ons heen en het industriegebied bij Antwerpen. Maar op papier gaat het er straks zo uitzien dat die ene hondendrol hier bepalend is of er in Breda wel of geen bouwvergunning kan worden afgegeven."

De petitie staat nog tot en met dinsdag online. Ingrid: "Daarna gaan we 'm aanbieden aan de gemeente Breda." Ilse vult aan: "Mochten Staatsbosbeheer en de gemeente Breda toch anders beslissen, dan gaan we in beroep. Zo nodig gaan we naar de rechtbank."

Ondertussen rennen de honden van beide dames - Balou, Coco en Toto - lekker los rond en genieten van de vrijheid die ze nu (nog) hebben.