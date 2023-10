Man overleden nadat hij met rolstoel te water raakt

Een 53-jarige man uit Geldrop is zaterdagmiddag met zijn elektrische rolstoel te water geraakt en overleden. Volgens de politie is het vermoedelijk de bestuurder. De man is met hulp van de brandweer uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De elektrische rolstoel raakte te water bij het Queenveenspad in Geldrop. De politie kan nog niet zeggen hoe lang de man in het water heeft gelegen en wat de toedracht van het ongeluk is. De politie heeft het onderzoek afgerond en zegt dat er geen sprake is van een misdrijf, aldus een woordvoerder van de politie.

In de buurt van het Queensveenpad liep een hond los rond met een riem om. Of de persoon op de elektrische rolstoel zijn hond aan het uitlaten was, wil de politie nog niet zeggen. Ze moeten eerst vaststellen dat de hond ook echt van het slachtoffer is.