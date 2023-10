Dode en gewonden na ongeluk met vier auto's op A59

Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Raamsdonk is een dode gevallen. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde zaterdagnacht rond kwart voor twee (zomertijd).

De identiteit van de dode is nog niet bekendgemaakt. De politie meldt dat 'enkele gewonden' zijn verzorgd. Het is niet duidelijk hoe ernstig de gewonden eraan toe zijn. Eén van de auto's vloog na het ongeluk in brand.

Oorzaak onduidelijk

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De A59 is tussen Waspik en knooppunt Hooipolder afgesloten voor onderzoek.

Mensen die tussen twee uur en kwart over twee op de A59 bij Raamsdonk reden, worden door de politie opgeroepen contact op te nemen via 0900-8844.