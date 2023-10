Waarschuwing voor plaatselijk felle onweersbuien

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk felle onweersbuien zondagmiddag. Je moet daarbij rekening houden met zware windstoten, van zo'n 75 kilometer per uur. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de periode van drie uur 's middags tot zeven uur 's avonds.

Ook de nieuwe week beginnen we volgens hem met best redelijk weer. "Maandag en dinsdag hebben we een temperatuur van 14 graden. Maandagochtend is het droog, met wat zon. In de middag volgen dan wel buien. Dinsdag is het in het algemeen wat droger, met zonnige perioden."

Vanaf woensdag ziet hij het weer veranderen. "Dan breekt opnieuw een periode aan met van tijd tot tijd veel regen en stevige wind. Vooral rond donderdag kan het flink waaien. Aan de temperatuur verandert niet veel. Overdag zal het 14 graden zijn, de nachten zijn ronduit zacht bij een graad of 10. Voor de eerste vorst van het najaar moeten we dus nog even wachten."