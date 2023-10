Auto van overleden man stond midden op A59, man lag ernaast

Bij het ongeluk op de A59 bij Raamsdonk vannacht is een 30-jarige man uit het Zuid-Hollandse Driebruggen omgekomen. Dat meldt de politie zondagochtend. De auto waarin hij zat stond zwaar beschadigd op de snelweg en vervolgens botsten drie andere auto’s er bovenop. Daarbij raakte ook een vrouw gewond.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, om twee uur (zomertijd). De hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk en ook landde er een traumahelikopter.

Volgens getuigen stond de auto van de overleden man zwaar beschadigd midden op de snelweg en lag de man ernaast. Een achteropkomende bestuurder kon de auto net ontwijken, maar botste hierdoor tegen de vangrail en begon te slippen. Twee andere bestuurders konden de stilstaande auto niet meer ontwijken en botsten erop. Daarbij raakte een vrouw die in één van de auto’s zat gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken en was urenlang afgesloten. De politie tast nog in het duister over hoe de auto met het slachtoffer midden op de rijbaan terecht is gekomen. Ze roept mensen op zich te melden die tussen 2 uur zomertijd en kwart over twee op de A59 bij Raamsdonk reden en wat gezien hebben.

