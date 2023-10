Geluidsoverlast en zwaar vuurwerk bij illegaal feest, ME ontruimt loods

Een illegaal feest in een leegstaande loods aan de Hooiweg in Waspik is zaterdagnacht beëindigd door de ME. Rond een uur 's nachts werd de politie gewaarschuwd omdat er luide muziek te horen was vanuit de loods. In de buurt waren een hele hoop auto’s en campers geparkeerd. Op het feest bevonden zich een kleine duizend mensen uit meerdere landen.

Agenten vroegen de organisatoren om de geluidsoverlast te stoppen, maar die hadden daar geen oren naar. Ook werd er regelmatig met zwaar vuurwerk gegooid. Daarop werd de ME opgeroepen zodat de surveillance-eenheden hun normale werk konden doen. Grimmige sfeer en barricades

Toen de ME verscheen, werd de sfeer grimmiger en werden toegangen naar de loods gebarricadeerd. Maar uiteindelijk kozen de feestvierders toch eieren voor hun geld en ging de muziek uit. Rond halfvijf 's nachts was de loods leeg. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Stappen

Er worden mogelijk stappen ondernomen tegen de organisatoren van het illegale evenement, laat de politie weten. Ook wordt de eigenaar van de loods op de hoogte gesteld om te bekijken hoe zoiets in de toekomst voorkomen kan worden.