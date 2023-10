Zwembad ontruimd vanwege rook, 250 badgasten opgevangen in sporthal

Het Ir. Ottenbad aan de Vijfkamplaan in Eindhoven werd rond halftwaalf zondagochtend ontruimd nadat daar rook vrijkwam. Op dat moment waren er zo'n 250 mensen in het zwembad aanwezig.

De badgasten werden opgevangen in een sporthal in de buurt.

Storing

Er bleek sprake te zijn van een storing in de technische installatie. Samen met installatiedeskundigen zocht de brandweer naar de exacte oorzaak en de mogelijkheden om de storing te verhelpen.

Er was geen direct gevaar voor de omgeving. Sinds halfeen 's middags is de situatie in het zwembad stabiel. Onder begeleiding van de bedrijfshulpverlening, kunnen de bezoekers hun spullen ophalen en naar huis gaan. Het is niet bekend wanneer het zwembad weer opengaat.