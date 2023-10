Bosz schrok van PSV in topper: “Ajax had wel 4 keer kunnen scoren”

Voor het eerst dit seizoen kreeg PSV twee goals tegen in een eredivisiewedstrijd. Maar die schade had nog veel hoger uit kunnen vallen zag ook Peter Bosz. De trainer had niet gelijk het vertrouwen dat zijn ploeg het nog om kon draaien, maar was lovend over de wissels die dat toch voor elkaar konden krijgen.

Dat PSV na 45 minuten 2-1 achterstond zorgde voor een geïrriteerde trainer van PSV. “Het was dramatisch wat wij lieten zien. Ajax had wel vier keer kunnen scoren en dat lag helemaal aan ons." “Normaal gesproken kun je een wedstrijd dan niet meer omdraaien”, vervolgde Bosz zijn verhaal. “Dat is ons toch gelukt. De wissels brachten nieuwe energie in het elftal. Aan het eind van de dag zit hier gewoon een gelukkige trainer.”

Ondanks dat hij PSV dramatisch zag voetballen bleef Bosz rustig in de kleedkamer. “Ik heb eigenlijk alleen gezegd welke wissels we gingen toepassen en dat we iets anders druk gingen zetten op Ajax. Een donderspeech is ook niet nodig. Ik denk dat iedereen wel wist dat wij niet goed waren in de eerste helft.” Guus Til was één van de invallers in de rust en draaide samen met zijn ploeg de wedstrijd om. “Ik zat op de bank al na te denken over oplossingen. Je weet dat je erin kan komen. Het is niet de eerste keer dat ik en Ismael Saibari de wedstrijd omdraaien”, doelde hij op de andere invaller in de rust.

"Uiteindelijk is het een mooie zondag, maar dat hadden we in de rust niet gedacht."