Isa (8) was al ongeneeslijk ziek, nu heeft ook haar broertje Milano kanker

De familie Van Orden met Milano en Isa in het ziekenhuis (privéfoto). Isa in het ziekenhuis (privéfoto). Broertje Milano (privéfoto). Volgende 1/3 De familie Van Orden met Milano en Isa in het ziekenhuis (privéfoto).

Anderhalf jaar geleden kreeg Isa van Orden (8) uit Eindhoven een zeldzame vorm van kanker. Haar ouders Linda en Erik kregen afgelopen zomer te horen dat de tumor in haar hoofd na alle behandelingen toch weer groter wordt. De kans dat ze geneest, is ontzettend klein. Of dat nog niet genoeg is, werd tijdens de herfstvakantie ook bij zoontje Milano (10) kanker vastgesteld. “Weer kanker. Dan stort je hele wereld in. Dan weet je echt niet meer waar je het moet zoeken.”

Arnold Tankus Geschreven door

Isa werd in de zomer van 2022 ziek. “Ze was heel moe, wilde niet eten en viel heel veel af. We gingen naar de huisarts en er is bloedonderzoek gedaan, maar ze konden niks vinden”, vertelt de 36-jarige Linda. Zij en haar man Erik (33) hebben vier kinderen en wonen in Eindhoven. Ze werden doorgestuurd naar een kinderarts en na een MRI-scan werd duidelijk dat Isa een tumor in haar hoofd had, achter haar rechteroog en rechterkaak, bij haar hersenstam. Isa blijkt een bijzondere vorm van kanker te hebben: rhabdomyosarcoom. Ze krijgt diverse chemotherapieën en bestralingen. “In het begin gingen de behandelingen goed en werd de tumor kleiner, maar nu groeit hij dus weer.” De kans is groot dat Isa hiervan niet geneest. “Het is niet te opereren. Ze heeft de volle bestraling al gehad, dus dat kan niet meer. En als de tumor zelfs na chemo nog groeit, tja, dan…” De toestand van Isa zorgde ervoor dat er al werd nagedacht over haar toekomst. “De vraag wanneer ze gaan stoppen met behandelen, spookt constant door je hoofd. We hebben al over de dood gesproken”, vertelt Linda.

"We krijgen gelukkig heel veel hulp van familie en kennissen."

En toen werd ook Milano ziek. Hij belandde op de intensive care. Enkele weken geleden werd duidelijk dat hij een andere bijzondere vorm van kanker heeft, Burkitt leukemie. Beide vormen van kanker zijn niet erfelijk. “Het is pure pech. Toen hij ziek werd, dachten we ook niet meteen aan kanker. Toen het toch zo bleek te zijn, stortte mijn wereld in. Weer kanker.” Milano ligt inmiddels in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht dat gespecialiseerd is in kinderoncologie. Daar is een intensief behandeltraject begonnen. Het is zwaar. Heel zwaar, zegt Linda geëmotioneerd. “Het is geestelijk zwaar, het is financieel zwaar, in alles eigenlijk. Het haalt je hele leven als gezin overhoop. Erik en ik zijn om en om in het ziekenhuis en we hebben nog twee kinderen die ook zorg nodig hebben.” Want naast Isa en Milano zijn er ook nog broertjes Levi (9) en Dailey (2). “We krijgen gelukkig heel veel hulp van familie en kennissen, heel lief, maar het blijft ontzettend zwaar.” Ook als het om geld gaat. “Er zijn zoveel dingen die je zelf moet betalen, die niet worden vergoed.” Dat is de reden dat Annabel Bonten een crowdfundingactie begon. Haar dochter is al sinds groep 1 het beste vriendinnetje van Isa en Annabel raakte daardoor ook bevriend met Linda en Erik. “Toen Linda nog een keer onverwacht zwanger werd, was Isa ook veel bij ons en kind aan huis”, zegt Astrid. "Toen Isa ziek werd, stortte ook onze wereld in. Niet zo heftig natuurlijk als voor Linda en Erik, maar het is toch heel emotioneel. Het is ook heel wat om aan je dochter uit te leggen dat haar beste vriendinnetje misschien doodgaat.”

"Er gaat alleen al voor 150 euro per maand aan paracetamol doorheen."