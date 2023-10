Man (22) overleden nadat auto in Liessel tegen boom belandt

Een man van 22 uit Asten die zondag zwaargewond raakte bij een ongeluk in Liessel is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie maandagochtend. De auto waarin het slachtoffer met nog drie anderen zat, raakte zondagmiddag aan het Heitrak van de weg en belandde tegen een boom.

De politie liet zondag al weten dat drie van de vier gewonden er ernstig aan toe waren. Het nu overleden slachtoffer was niet de bestuurder, maar een van de passagiers. De vier werden na het ongeluk allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen naar het Radboudumc in Nijmegen en een naar het Elkerliek in Helmond. Eenzijdig ongeluk

Bij het ongeluk dat zondag aan het eind van de middag gebeurde, waren geen andere weggebruikers betrokken. Waardoor de auto van de weg raakte, wordt door de politie onderzocht.