Leedvermaak om Ajax: degradatiespook en T-shirts met teletekstpagina 819

De uitslag van PSV-Ajax zondagavond is voer voor leedvermaak en grappige plaatjes op sociale media. De Eindhovenaren pronken op de eerste plek, terwijl de Amsterdammers naar de laatste plaats zijn gezakt. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Ajax helemaal onderaan staat.

Meteen na de wedstrijd werd Mariska van textieldrukkerij Me-Kado in Breda gebeld: of ze de teletekstpagina waarop de stand te zien is op een shirt kan drukken. Maandagochtend heeft ze al acht bestellingen binnen, vertelt ze in de uitzending van WAKKER! op Omroep Brabant radio.

Voor Mariska kwam deze belangstelling niet helemaal als een verrassing. Shirtjes met daarop teletekstpagina 819 zijn namelijk wel eens eerder een hit geweest in Breda. Zo ging het volgens Mariska los in de stad toen NAC jaren geleden even bovenaan stond in de Eredivisie. "Toen had ik die teletekstpagina op een shirt zelf al bedacht", vertelt ze lachend.

Geknutselde foto's

Ook op internet wordt gesmuld van de uitslag. Op Instagram, X en Facebook komen zelf geknutselde foto's voorbij van zogenaamde rouwkaarten voor Ajax 'De begrafenis is op 29 oktober in Eindhoven', wordt daar gekscherend bijgezet. Iemand anders grapt: "Als FC Eindhoven promoveert, spelen ze nóg niet tegen Ajax."

Ook in het stadion zondag werd de draak gestoken met de Amsterdammers. Zo verkleedde een PSV-supporter zich als 'degradatiespook' om de Ajax-supporters in het vak ernaast uit te dagen.