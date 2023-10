Enorme ravage nadat twee vrachtwagens botsen, stoplichten liggen op de weg

Een ongeluk tussen twee vrachtwagens heeft maandagochtend voor een enorme ravage gezorgd bij de ingang van bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss. Eén van de vrachtwagens raakte een portaal met stoplichten, die daardoor naar beneden kwam.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de N329 en de ingang van het bedrijventerrein. Door het ongeluk kon niemand het bedrijventerrein op of af. Het is de enige in- en uitgang van Vorstengrafdonk. De brandweer heeft het kapotte stoplichtenportaal opgeruimd

Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. Voor zover bekend, raakte niemand gewond.