Maaike is advocaat, maar ook wereldkampioen paaldansen: 'Een uitlaatklep'

Als advocaat zit Maaike van Santvoort uit Vught vrijwel de hele werkdag met haar neus in de boeken. Artistiek paaldansen is haar uitlaatklep en daar is ze erg goed in. Ze werd afgelopen zaterdagavond in Polen wereldkampioen samen met Hanka Venselaar, in het dagelijks leven universitair docent in Nijmegen. "Het nieuws moet nog even landen."

Bij haar werkgever DAF Trucks staat Maaike bekend als 'advocaat Maaike'. Eenmaal thuis en in de paaldansstudio is ze de 'gewone Maaike'. "Ik werk overdag met mijn hoofd en zit stil. Met het sporten of het lesgeven in de studio zet ik de werkknop uit en ben ik lekker met mijn hele lichaam bezig. Paaldansen is heel fysiek, een heerlijke manier om actief te zijn."

"Het lijken twee uitersten, maar er zijn raakvlakken."

Maaike ziet overeenkomsten tussen haar werk en hobby. "Het lijken twee uitersten, maar qua persoon zijn er zeker raakvlakken. Ik ben gedreven, gedisciplineerd en hou van structuur. Dat komt op mijn werk en met het paaldansen goed van pas. Bovendien doe ik het allebei heel graag. Ik hoop deze combinatie nog lang voort te kunnen zetten.” Het thema van de vier minuten durende show van Maaike en Hanka op het WK was 'tijd', ook belangrijk bij juridische zaken. “Tijd in de breedste zin van het woord, zoals een tikkende klok, haasten, stress en irritatie als iemand niet opschiet. Hanka is vorig jaar moeder geworden en al snel gingen we weer trainen, ook dat is tijd. We bedachten zelf moves bij het thema en vonden lekkere muziek."

"Wereldkampioen, het voelt nog onwerkelijk."

Ze pakten al eens zilver op het WK, maar nu zijn ze dus de beste van de wereld. “Vrienden en familieleden reageerden zo enthousiast, maar voor mij voelt het nog onwerkelijk. Vooraf wisten we dat we een sterk programma hadden, maar je weet natuurlijk niet waar de rest van de koppels mee komt. Het is zo'n gevarieerd veld qua stijl en smaak. Bovendien is het een jurysport, je weet nooit hoe het loopt." Als wereldkampioen gaan er ongetwijfeld deuren open die normaal gesproken dicht zijn. "We willen graag mee blijven doen aan wedstrijden, al kun je daar niet altijd uitpakken met een show. Dit WK bijvoorbeeld was in een gymzaal, dan profiteer je niet van mooie belichting. Als wij meedoen aan een show in onder andere theaters, dan kunnen we echt uitpakken op artistiek gebied. We kijken wel wat er op ons pad komt." Hieronder is een show van Maaike en Hanna in het theater te zien.