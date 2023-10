Dode gevonden in auto bij schuur in buitengebied Odiliapeel

Er is een dode gevonden in een auto aan de Scheidingsweg in het buitengebied van Odiliapeel. Dat meldt de politie.

De auto staat bij een schuur achter op het erf. De schuur staat achter een huis. Naast de auto met de dode, staat een andere auto. Ze hebben beide een Pools kenteken. Wat de doodsoorzaak is, is nog onduidelijk. Forensische opsporing en de recherche zijn opgeroepen om onderzoek te doen. Mogelijke sporen worden veiliggesteld.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

Foto: Noël van Hooft.