Jongen (16) mishandeld en beroofd van zijn telefoon, jas en schoenen

Een 16-jarige jongen is eind juli getrapt en geslagen tijdens een gewelddadige beroving op het straatje In Den Boerenmouw in het centrum van Den Bosch. De politie is nog steeds op zoek naar de twee jonge daders die vanuit het niets toesloegen. Vermoedelijk zijn de daders minderjarig, zegt de politie maandag in de uitzending van opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Het slachtoffer is bezig op zijn telefoon als hij in de avond van 23 juli nietsvermoedend over straat loopt. Op bewakingsbeelden is te zien en horen hoe de daders met elkaar praten terwijl ze net voor het slachtoffer lopen. Daarna, bij een bruggetje, slaan ze toe. Gewelddadiger

Daar besluiten de daders om de jongen te bedreigen en te duwen. Het slachtoffers denkt eerst dat het een flauwe grap is, maar dan worden de jongens gewelddadiger. Ze slaan hem en trappen hem op de grond en dreigen hem in het water te gooien. Daarna stelen de twee jongens zijn jas, telefoon en schoenen. De politie vermoedt dat de spullen ergens te koop zijn aangeboden. De politie is nog op zoek naar de getuigen. Herken jij de jongens in beeld of weet jij meer over deze overval? Neem dan (eventueel anoniem) contact op met de politie.

Een van de twee daders in beeld.