Willy en René optimistisch over Ajax: 'Verder zakken kunnen ze niet'

Een dag na PSV - Ajax krijg je de lach niet van het gezicht van de gebroeders Van de Kerkhof. De twee clubiconen zagen hun PSV dankzij een uitstekende tweede helft over Ajax heen lopen. De Amsterdamse formatie zakte daardoor naar een ongekende laatste plaats. "Humberto Tan zat bij ons in de lounge en die had het even opgezocht", vertelt Willy. "Ajax heeft 105 jaar niet onderaan gestaan." Medelijden voelt René niet. "Het is hun eigen schuld. En ach, verder naar beneden zakken kunnen ze niet."

Toch zag het er voor rust allemaal heel anders uit. "Ajax had gewoon met 4-1 voor moeten staan. Dan was het over en uit geweest voor ons", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Nee hoor, dan hadden wij gewoon met 5-4 gewonnen", denkt Willy die Ajax na de 3-2 van PSV compleet zag instorten. "Je zag bij hen toen de kopjes omlaag gaan. Het was Ajax Madurodam. PSV was daarna veel te mild. We speelden geweldig en hadden met 7-2 of 8-2 moeten winnen."

Wisselen deed PSV-trainer Peter Bosz wel in de rust en daardoor kantelde de wedstrijd. "Je ziet bijna altijd dat PSV sterker wordt door wissels", constateert René. Of is Bosz gewoon met de verkeerde opstelling begonnen? "Dat blijft de eeuwige discussie", zegt Willy. "Ik had Guus Til wel in de opstelling verwacht, maar hij had gewoon vertrouwen in deze elf dus dat snap ik wel. Verder speelde Lozano natuurlijk werelds. Dit is de Lozano die we allemaal graag willen zien."

Dat levert dan misschien wel weer een luxeprobleem op als straks Noa Lang weer fit is. "Ik denk dat Bakayoko wel eens het kind van de rekening zou kunnen worden", zegt René. Broer Willy denkt hetzelfde. "Ik zou als iedereen fit is misschien wel met vier aanvallers gaan spelen." Ook houdt Willy zijn zorgen over de kwetsbaarheid van de defensie. "In de Eredivisie kom je er misschien mee weg, maar we willen ook iets bereiken in de Champions League. Daarom denk ik dat er in de winter achterin wel iets bij komt."

In de podcast filosoferen en bakkeleien de broers uitgebreid over de kracht van de selectie en reageren zij op de terugkeer van Frank Arnesen in de Raad van Commissarissen van PSV.