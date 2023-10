Frans Bauer hielp ouders verbergen dat ze slecht konden lezen en schrijven

Het tv-programma 'Leven zonder Letters' waarin Frans Bauer opkomt voor mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven, krijgt veel positieve reacties. "Wat doet hij dit hartverwarmend goed en wat een kanjers zijn die deelnemers!" De zanger uit Fijnaart vertelde dinsdagmorgen in het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER! dat hij in zijn jeugd zijn ouders vaak hielp, zodat ze zich niet hoefden te schamen.

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen en schrijven en kunnen vaak ook moeilijk op de computer uit de voeten. In het programma 'Leven zonder letters' gaat Frans Bauer op pad met twaalf mensen die laaggeletterd zijn. De reacties op X, ooit bekend als Twitter, zijn ronduit lovend: "Frans Bauer is heerlijk zichzelf en laat de hoofdpersonen met een lach en een traan in hun waarde!"

"Een oprecht en prachtig programma. Chapeau, Frans!"

"Wat is Frans toch een geweldige man! Oprecht, open en liefdevol."

"Ik hoop dat veel mensen zich bewust worden van het belang van taalvaardigheid." "Het is een steeds groter wordend probleem hier in Nederland", benadrukte de Fijnaartse volkszanger dinsdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Twaalf jaar geleden stond de teller hier nog op een miljoen laaggeletterde mensen, die helemaal niet of niet begrijpend kunnen lezen."

"Ik wil mensen die met dit probleem kampen de weg weer laten vinden richting school."

Frans heeft veel met dit onderwerp omdat zijn ouders zelf laaggeletterd waren. "Zij konden niet lezen en schrijven. Wij hebben als kinderen altijd geprobeerd dit te verdoezelen. Zodat mijn ouders zich op hun gemak konden voelen, in elke situatie. Of het nou thuis was of wanneer we weg gingen." Als voorbeeld noemt hij dat hij met zijn ouders uit ging eten. "Dan deed ik alsof ik een lekkere soep of hoofdgerecht zag op de menukaart, zodat mijn ouders maar wisten wat ze konden kiezen. Ik wilde het altijd fijn maken voor mijn ouders, zodat ze zich niet hoefden te schamen." Frans heeft zelf ook een kind dat dyslexie heeft. "Dat is ook een vorm van laaggeletterdheid. Ik denk dat heel veel ouders thuis een kind hebben dat hier tegenaan loopt. Daarom vind ik het belangrijk om dit programma te maken. Om mensen die met dit probleem kampen over de streep te trekken en de weg naar school weer te laten vinden."

"Je loopt tegen allemaal gesloten deuren aan."

In de eerste aflevering van 'Leven zonder Letters' kwam onder meer Ria aan het woord. Zij vertelde hoe het vroeger bij haar op school ging. "Dan moest ik lezen en dan was ik helemaal nerveus. Dan ging ik huilen, met dingen gooien en ik werd boos. Ik deed allemaal dingen die niet mochten." Op Frans' vraag of ze daar nu nog gefrustreerd over is, antwoordde Ria emotioneel: "Ja, natuurlijk!" De schaamte over laaggeletterdheid is enorm. "Dat je niet goed kunt lezen, is niet iets wat zomaar met de tijd verdwijnt", benadrukt Frans. "En lezen is heel erg belangrijk. Je loopt tegen allerlei gesloten deuren aan als je dat niet goed kunt."

