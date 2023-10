Herfststorm Ciarán komt eraan en dit gaan we daar in Brabant van merken

Storm Ciarán raast richting Europa, maar voor het zover is krijgen we woensdag nog een hele zachte herfstdag met temperaturen rond 16 graden. Volgens Weerplaza gaat de herfststorm vooral in Frankrijk en Engeland voor problemen zorgen. In Brabant wordt het donderdag behoorlijk onstuimig en verder krijgen we 'typisch herfstweer'.

Meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza heeft slecht nieuws voor alle stormjagers in Brabant. “Storm Ciarán gaat vooral huishouden in Noord-West Frankrijk en het zuiden van Engeland. Daarna zal het ook flink gaan stormen boven de Noordzee”, maar daar gaan we in Brabant niet veel van merken vertelt hij. Willemsen geeft daar ook een verklaring voor. “Dat heeft te maken met het feit dat de wind donderdag uit het zuiden komt. Dan vallen stormen meestal mee. Met een westenwind was het een ander verhaal geweest. Natuurlijk is er altijd nog een kans dat die draait, maar daar lijkt het nu niet op.”

"Donderdag krijgen we windkracht zes met flink wat buien"