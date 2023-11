Herfststorm Ciarán komt eraan: weercode geel en thuiswerkadvies

Storm Ciarán raast richting Europa. Volgens Weerplaza wordt het in Brabant donderdag behoorlijk onstuimig. Het KNMI geeft weercode geel af en de ANWB geeft het advies om thuis te werken.

Donderdag wordt onstuimig. Vooral in de nacht en de ochtend zal het flink regenen. Overdag is het een komen en gaan van buien. We krijgen een krachtige tot stormachtige wind met rond de middag windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Het KNMI waarschuwt daarvoor met weercode geel van tien uur 's morgens tot zeven uur 's avonds.

De ANWB adviseert mensen om donderdag thuis te werken vanwege storm Ciarán. Door sterke wind en regen kunnen er langere files dan gebruikelijk ontstaan. Door regen houden automobilisten meer afstand en ongelukken kunnen ervoor zorgen dat files langer worden en de vertraging oploopt. Doordat veel bomen nog in het blad staan, is er gevaar dat ze om kunnen waaien.

Komend weekend zal het nog ‘typisch herfstweer’ blijven. Maar woensdag wacht ons eerst nog een zachte herfstdag met 16 graden. “Dat is wel warm voor de tijd van het jaar”, geeft Willemsen toe. Maar dat is maar van korte duur.

