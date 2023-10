Jongen gooit vuurwerk omhoog, ontploft in de nek van 14-jarige vriend

Een jongen van 14 is maandagmiddag in Breda ernstig gewond geraakt door vuurwerk. Een vriend van hem gooide brandend vuurwerk omhoog en dat belandde in de nek van het slachtoffer. De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vriend is aangehouden.

Maandagmiddag liep een groep vrienden over de Paul Krügerlaan in Breda. Een jongen (15) gooide vuurwerk omhoog boven de groep. Het brandend stuk vuurwerk kwam terecht in de nek van een vriend. Hoewel de groep het nog weg wilde halen, ontplofte het vuurwerk. Het slachtoffer, een scholier van veertien jaar oud, heeft brandwonden en last van zijn oren. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jongen aangehouden die het vuurwerk in de lucht gooide. Zware mishandeling

Hoewel de dader het niet zo bedoelde wordt hij verdacht van zware mishandeling en illegaal bezit van vuurwerk. Het is nog niet duidelijk wat er verder met de zaak gaat gebeuren.