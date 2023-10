Astrid kan haar steunzolen niet betalen, gelukkig is daar een fonds voor

Astrid* uit Tilburg werkt parttime bij de thuiszorg. Ze maakt 28 uur per week schoon en heeft een elektrische fiets om op tijd bij haar cliënten te kunnen zijn. Omdat ze hoge reparatiekosten aan haar fiets had, kon ze de steunzolen van 165 euro die haar dokter had voorgeschreven niet meer betalen.

Marja Wittenbols vertelt het verhaal van Astrid: ”Omdat ze steunzolen niet aan had, kreeg ze klachten waarvoor ze pijnstillers nodig had. Wij konden haar uiteindelijk helpen door de rekening voor de steunzolen te betalen."

Wittenbols zit in de toetsingscommissie van het Tilburgse Ondersteuningsfonds. Astrid is een van de mensen die door dit fonds zijn geholpen. Het fonds betaalt de rekening van tandarts, fysiotherapeut of apotheek als mensen dat zelf echt niet kunnen. Het fonds doet sinds deze maand extra moeite om ook werkende mensen te bereiken die niet kunnen rondkomen van hun salaris. Astrid uit Tilburg is een van die werkende armen.

Flinke toename

Het fonds bestaat al 11 jaar maar de laatste jaren is het aantal deelnemers flink gestegen. Door de hogere energiekosten en supermarktprijzen komen steeds meer mensen in de problemen.

“Het vet is een beetje van de botten. Veel mensen hebben altijd al een heel laag inkomen gehad, maar konden het net redden. Nu lukt dat niet meer. Dat is een groot probleem.”

Veel werkende Tilburgers denken dat ze geen recht hebben op hulp als ze gewoon een baan hebben. "Het zijn mensen die niet gemakkelijk om hulp vragen. Ze werken of hebben een klein pensioen en hebben overal al op bezuinigd. Dan zegt de tandarts dat ze echt iets aan hun gebit moeten laten doen en hij maakt een begroting van 1200 euro. Of ze krijgen medicijnen voorgeschreven, maar ze kunnen de eigen bijdrage niet betalen.”

Topje van de ijsberg

“Mensen met een uitkering hebben eerder door dat ze geholpen kunnen worden. Die mensen zijn ook bekend bij de gemeente en kunnen persoonlijk aangeschreven worden. Maar mensen die werken en die het altijd net gered hebben die denken: ach, die hulp is niet voor mij. "

In oktober is het fonds begonnen met een proef om werkende armen beter te bereiken. Vorig jaar keurde het fonds 346 aanvragen goed. In totaal werd er ruim 238.000 toegekend, gemiddeld 690 euro per aanvraag." Mensen kunnen alleen onbetaalde rekeningen indienen "Het gaat om de nood die ze zelf niet kunnen oplossen."

*Astrid is niet haar echte naam.