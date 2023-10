Mannen neergestoken bij ruzie op Stratumseind: 5 jaar celstraf geëist

Twee jonge mannen raakten vorig jaar december zwaargewond bij een ruzie op het Stratumseind in Eindhoven. De 32-jarige Robin M. uit die stad moest dinsdag als verdachte voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen. Hijzelf beweert dat de mannen hem juist met een groep hadden aangevallen en dat hij niet de steker was. De officier van justitie vindt Robin gevaarlijk en eiste vijf jaar gevangenisstraf.

Het was de nacht na de verloren WK-wedstrijd van Nederland tegen Argentinië. De 32-jarige Robin M. uit Eindhoven had met wat vrienden naar de wedstrijd gekeken en samen waren ze na middernacht op Stratumseind beland.

Briefje van 50

Toen Robin even stond te praten met de uitsmijter van een café midden in de uitgaansstraat, trok er iemand een briefje van 50 euro uit zijn hand. Toen hij verhaal ging halen bij de onbekende jonge man, kwam hij al snel tegenover een hele groep te staan.

Volgens Robin veranderde de stemming snel van ‘Stuur me maar een tikkie’ in ‘We gaan je pakken’. Vrienden van de gelddief gingen zich ermee bemoeien en de sfeer werd steeds grimmiger. Robin werd bang en wilde ervandoor, zo verklaarde hij. Zijn vrienden was hij even kwijt en hij wilde snel naar zijn auto.

Op het Catharinaplein werd hij weer bijgehaald door de groep, onder wie de jongeman die het geld zou hebben gepikt. Op camerabeelden in de rechtszaal was te zien hoe 8 of 9 man zich verzamelden rond Robin, die letterlijk met zijn rug tegen de muur stond. Er werd geduwd en getrokken, terwijl Robin het schijnbaar over zich heen liet komen.

Verhaal van Robin

Volgens Robin kreeg hij een forse klap op de kin en zag hij sterretjes. Uiteindelijk kreeg hij meer klappen van mannen uit de groep en raakte gewond aan zijn oor, jukbeen, kaak, lip en neus en bloedde flink.

Ergens pakte hij zijn zakmes, verklaarde Robin, om de groep van zich af te houden en hij ging ervandoor. De groep stoof uiteen en een van hen wist hem op zijn vlucht nog onderuit te schoppen. Een vriend van Robin raapte hem uiteindelijke op en nam hem mee naar de auto.

Hoe de twee jongemannen van begin twintig dan zo’n forse steekwonden hadden opgelopen, wist Robin ook niet. Hij had niet gestoken en had zijn mes later ook niet meer in zijn hand. Het steken staat niet op camerabeelden en het mes is ook nooit gevonden.

Verhaal van de slachtoffers

De officier van justitie heeft een heel ander verhaal. Zij wist wel hoe de twee mannen de steekwonden opliepen. Volgens haar ging Robin juist achter een van de mannen van de groep aan met het mes in zijn hand. Een vriend van de achtervolgde man wist Robin neer te schoppen en zo zijn vriend te ontzetten.

Maar toen ging het volgens de officier mis: Robin stak de man die hem neerhaalde in zijn zij en stak ook nog een vriend die kwam helpen in zijn bil. En met kracht, want de twee mannen raakten flink gewond. Het had volgens de officier ook veel slechter kunnen aflopen.

Kans op herhaling

De officier vreest dat Robin opnieuw in de fout kan gaan. Uit rapporten van een psycholoog zou blijken dat Robin angstig en agressief kan reageren op stresssituaties. En dat vond ze zorgelijk in combinatie met iemand die het gewoon vindt om altijd een mes op zak te hebben.

De officier van justitie neemt de zaak hoog op en wil de steekpartijen dan ook fors bestraffen met vijf jaar cel. De twee slachtoffers eisten beiden een flinke schadevergoeding.

De advocaat van Robin betwijfelt of hij wel zo schuldig is en zoveel jaren cel verdient. Robin wilde zijn geld terug en werd bedreigd door een grote groep, werd mishandeld en moest zich verweren, zo meent de advocaat. De agressie kwam niet van Robin, maar van de groep.

De rechter doet op 14 november uitspraak in deze zaak.