Man wordt ernstig mishandeld in de supermarkt: 'Het ging zo hard'

Alwi Smolders (59) ging zondag 'even een pak koffie halen' bij de Plus aan de Heyhoef in zijn woonplaats Tilburg. Daar scheurde een jonge man op een elektrische step door de supermarkt. Toen hij daar wat van zei, werd Alwi ernstig toegetakeld. “Het ging allemaal zo snel en de klappen waren zo hard. Echt heel hard”, zegt hij aangeslagen.

Alwi kreeg flinke klappen tegen zijn hoofd en heeft nu een hersenschudding, een naar binnen geslagen trommelvlies en verschillende bloedingen. Hij moet woensdag naar het ziekenhuis om zijn jukbeen te laten controleren. Als daar een scheur of breuk in zit, moet hij meteen worden geopereerd.

Hoe gaat het eigenlijk met hem? “Dat is best een goede vraag”, zegt Alwi. “Weet je, ik ben niet zo bang uitgevallen, maar dit had ik echt nooit verwacht.” Het begon met een opmerking over een elektrische step, vertelt hij. “Die jongen was al heel agressief en provocerend met zijn step door de winkel aan het rijden. Vervolgens kwam hij ook nog rondjes om mij heen rijden.” Alwi vroeg aan de jongeman ‘of hij dit normaal vond’. “Hij vond dat normaal, zei hij, en ik reageerde door te zeggen dat zijn ouders wel trots op hem zouden zijn. Ook daarop zei hij: ‘Ja, heel trots’. Toen zei ik: 'Wat ben je toch een misselijke kwal'.” Kort na die laatste opmerking lag Alwi op de grond. “Ik heb het niet zien aankomen. Hij had nog een vriend, die heeft me waarschijnlijk van achter te pakken genomen, maar het ging zo snel.” Bij de eerste slag lag zijn bril meteen op de grond, daarna ging Alwi tegen de vlakte. Vervolgens kreeg hij vooral klappen tegen zijn hoofd, misschien ook trappen, maar dat weet hij niet. Er zijn beelden van de mishandeling, maar die heeft hij nog niet teruggezien. Dat hij naar binnen geslagen trommelvliezen heeft, komt doordat hij een aantal forse klappen op zijn oor moet hebben gekregen, volgens de arts. “Ze suizen nog steeds”, zegt de vader van zes kinderen.

