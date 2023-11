Lesauto haalt politiewagen in met 154 kilometer per uur: boete van 574 euro

Een lesauto die slingerend en met 154 kilometer per uur over de A2 raasde, is door de politie van de weg gehaald. De auto haalde een politiewagen in, die meteen ingreep. Op het stuk waar de lesauto reed, tussen Boxtel en Den Bosch geldt een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.

De rij-instructeur had een bijzondere verklaring voor het rijgedrag van zijn student (17): hij wilde de jongen laten zien dat veel te hard rijden, nauwelijks tijdwinst oplevert. "De auto slingerde en bleef lange tijd onnodig links rijden", vertelt de politie. Agenten haalden het tweetal bij Den Bosch van de snelweg. Twee boetes

Daar hoorden ze van de instructeur dat het de bedoeling was om zijn leerling te leren dat hard rijden niet per se betekent dat je sneller thuis bent. Maar daar trapte de politie niet in. De instructeur kreeg twee boetes: een van 334 euro voor de snelheid en een van 240 euro vanwege onnodig links rijden. Waarschijnlijk heeft de leerling zijn lesje wel geleerd.