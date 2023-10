Keiharde nederlaag, maar toch mooi voetbalavondje voor amateurclub OJC

In het landelijke bekertoernooi zijn er altijd verrassingen. OJC Rosmalen hoopte dinsdagavond ook op een stunt, maar Eredivisionist Almere City FC was veel te sterk: 1-8. Toch sprak de amateurclub van een geslaagde avond. "Voor de voetballers was het een mooie uitdaging, voor de club was het financieel interessant."

Dat OJC Rosmalen zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker was niet uniek. Al vaker speelden de Rosmalenaren tegen een profclub, in het seizoen 2018/2019 voor het laatst. ADO Den Haag won toen met 0-6.

"Vet om deze spelers in het echt te zien."

Met Almere City FC kreeg OJC Rosmalen geen droomloting, maar een Eredivisieclub komt natuurlijk niet elk jaar naar Sportpark De Groote Wielen. “Ik vind het wel vet om deze spelers in het echt te zien”, zegt Sven (7) uit Rosmalen die met zijn vriendjes langs de kant stond. “Normaal gesproken zie ik ze alleen op televisie.” Het niveauverschil tussen beide clubs was duidelijk. Toch liet de hekkensluiter in de Derde Divisie na een vroege 0-2 achterstand zien aardig te kunnen voetballen. Vooral Bosschenaar Mouad Hassan was in de voorhoede een ware attractie en tekende voor de 1-2. Dat was tevens het enige wapenfeit, want verder lieten de bezoekers het niet komen. Na een 1-3 ruststand liep de ploeg van trainer Alex Pastoor uit naar 1-8.

"Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die ons helpen."

Ondanks de nederlaag was het een succesvolle avond voor de thuisclub die ruim 1.660 toeschouwers verwelkomde. Penningmeester Bernard Brouwer: “Financieel is de KNVB Beker mooi meegenomen, al wordt het pas echt interessant als je nog een ronde verder gaat. Vergeet echter niet dat er een flinke kostenpost ligt op het gebied van organisatie en veiligheid. Voor de bezoekers moesten we bijvoorbeeld een aparte ingang creëren met een losse toiletvoorziening. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die ons op zo’n avond helpen.” En wat ook mag worden gezegd: de avond verliep zonder enige wanklank. “Mooi om deze avond onze club te mogen laten zien aan veel mensen. We zijn met ruim 2300 leden één van de grootste verenigingen van Nederland. En met de groei van de wijk De Groote Wielen verwachten we nog meer groei. Al blijft het een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle jeugd kan blijven bewegen.”