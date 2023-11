Foto: Gabor Heeres/SQ Vision. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision. Volgende 1/4 Dode man gevonden in een vijver in Oss

In een vijver aan de Parklaan in Oss is woensdagochtend een dode man gevonden. Een voorbijganger zag vlakbij een bruggetje iets in het water liggen en belde de politie.