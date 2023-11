Deze kleine verstekeling zat in een zeecontainer: 'Ze kunnen veel hebben'

Bij dierenpark De Oliemeulen in Tilburg keek Nadia Smits dinsdagochtend wel even vreemd op toen ze een telefoontje kreeg van een transportbedrijf: met een zeecontainer met auto-onderdelen van Tesla vanuit Amerika was een stinkdier meegekomen. Of er iemand kon komen om het dier op te halen.

Martijn en Tim, twee collega’s van Nadia, gingen naar het bedrijf even verderop in Tilburg en daar bleek het inderdaad te gaan om een stinkdier. Een nog redelijk jong dier van ongeveer een jaar. “Hij zag er eigenlijk nog heel redelijk uit”, vertelt Nadia woensdag. Terwijl het dier toch een dag of negen onderweg is geweest, zónder eten of drinken.

“Stinkdieren kunnen eigenlijk best veel hebben”, weet Nadia. En dat blijkt wel uit deze avontuurlijke reis. Echt geschrokken van zijn avontuur was het dier volgens haar niet. “Hij heeft namelijk niet gesproeid. Niet toen de mensen van het transportbedrijf hem in de container ontdekten en ook niet toen mijn collega’s kwamen om hem te vangen. Een teken dat hij niet bang was. Want dat sproeien is toch het natuurlijke verdedigingsmechanisme van een stinkdier bij dreiging.”

“Hij is waarschijnlijk op zoek geweest naar een warm plekje”, verklaart Nadia de vondst van het dier in de container. Noord-Amerika is het leefgebied van de dieren, maar waar het dier precies vandaan komt, is voor De Oliemeulen niet meer te achterhalen.

Bij het transportbedrijf had het stinkdier al water gekregen. En aangekomen bij De Oliemeulen hebben verzorgers het dier ontwormd en natuurlijk eten en drinken gegeven. Het is nog onduidelijk of het een mannetje of een vrouwtje is. Nu zit de 'verstekeling' nog even in quarantaine om aan te sterken, maar als het goed gaat dan gaat het beestje binnenkort naar de groep.

De Oliemeulen had namelijk al een aantal stinkdieren dus het dier is een mooie aanvulling voor deze groep. Een toepasselijke naam heeft het jonge dier ook al gekregen: Tesla.