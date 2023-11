In dit café vliegen je zakjes met mais om de oren: 'Vooral om lol te maken'

In een zaal in Odiliapeel wordt de laatste weken enthousiast met zakjes mais gegooid. Het dorp heeft kennis gemaakt met een nieuw spel genaamd 'cornhole'. Nard Manders (32) heeft het spel, waarbij je een zakje mais in een gat moet gooien, meegenomen uit Amerika. "Leuk dat zo veel mensen enthousiast zijn." Hij wil zelfs een vereniging op gaan zetten.

"Het is makkelijk te spelen. Het is vooral ook samen lol maken", zegt Nard. Hij ontdekte cornhole tijdens een reis door Amerika en kon er geen genoeg van krijgen. Al moet hij nog wel even oefenen "Daar ben ik ingemaakt in de kroeg", zegt Nard lachend.

Als je op een vrijdagavond naar café-zaal De Beukenhof in Odiliapeel gaat, vliegen de maiszakjes je om de oren. Het nieuwe spel, dat wordt gespeeld onder het genot van een biertje, is populair aan het worden in het dorp. "Ik heb nog geen tactiek. Gewoon gooien en dan komt het wel goed", zegt een van de spelers.

Eenmaal terug in Odiliapeel miste Nard het spelletje wel. Hij besloot dat zijn omgeving ook kennis moest maken met cornhole. Nard maakte zelf de borden en vroeg de jongerenraad, die zich inzet voor de jeugd uit het dorp, om te helpen. Samen organiseren ze nu iedere twee weken een avondje cornhole in het plaatselijke partycentrum.

Het was bedoeld als test, om te kijken of genoeg mensen het spel leuk vonden. Maar het blijkt inmiddels een succes. "Er kunnen maximaal 25 mensen spelen, verdeeld over vijf banen. We hebben nu 24 mensen die meedoen", vertelt mede-initiatiefnemer Hans Adam (37). Nard is blij dat het spel aanslaat. "Het is leuk om zoveel mensen te zien die enthousiast zijn."

Nard en Hand willen nu zelfs een vereniging beginnen. Die moet Cornhole Vereniging Odiliapeel gaan heten, al zit een wedstrijd tegen andere verenigingen er niet in, want er zijn nauwelijks andere clubs. "Het spel staat nog in zijn kinderschoenen, dus een echte competitie gaat nog wel enkele jaren duren", zegt Hans. Voorlopig houden ze het bij onderlinge wedstrijden. "Aan het eind van het seizoen zien we dan wel wie er bovenaan staat."