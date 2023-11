Kat Simba wordt met buks in achterpoot geschoten: 'Er woont hier een gek!'

Simba na haar operatie (privéfoto). Het wondje van Simba (privéfoto). Volgende 1/2 Simba na haar operatie (privéfoto).

Kat Simba (4) is ernstig gewond geraakt nadat ze in de omgeving van de Wever in Heeze werd beschoten. Haar baasje Vicky Van is geschokt. Negen jaar geleden gebeurde in dezelfde buurt namelijk precies hetzelfde. Toen was kat Dushi het slachtoffer. "Er woont een gek in deze buurt!"

"Simba is net als Dushi in haar achterpoot geraakt", vertelt Vicky. "Simba was sinds maandag buiten. We hebben een camera aan huis en daarop zagen we haar dinsdag ineens jankend om hulp thuiskomen. We waren zelf aan het werk, maar toen ik dat zag, ben ik meteen naar huis gegaan."

"Simba had veel bloed aan haar achterpoot, bij haar dijbeen."

Daar aangekomen zag ze Simba hinken. "Ze had veel bloed aan haar achterpoot, bij haar dijbeen. We zijn meteen met haar naar een dierenarts gegaan. Er zat echt een gaatje in haar achterpoot. De dierenarts heeft er een foto van gemaakt. Het kogeltje zat vlak tegen het bot aan en Simba had ongelofelijk veel pijn. Vervolgens is ze geopereerd." Het kogeltje is eruit gehaald en is afkomstig uit een luchtbuks. Het kogeltje is overgedragen aan de politie die de zaak onderzoekt. Vicky is heel erg boos. "Hoe kan dit nou in een dorp als Heeze?", vraagt zij zich af. Volgens haar moet het in de buurt van de Wever zijn gebeurd. "Onze kat gaat namelijk nooit ver weg. Het is onvoorstelbaar dat mensen dit opzettelijk doen om katten weg te jagen. Dit is dierenmishandeling."

"Iets hoger en we hadden onze kat misschien moeten laten inslapen."

Vicky zocht meteen contact met een plaatsgenoot wiens kat Dushi negen jaar geleden in dezelfde buurt werd beschoten. Dushi werd met een schot hagel in zijn achterpoot geraakt. "We hebben echt geluk gehad", verzuchtte baasje Robin destijds. "Ietsje hoger en zijn knie was verbrijzeld. En nog iets hoger en we hadden hem misschien moeten laten inslapen." "Robin heeft de dader van die beschieting nooit kunnen vinden", zegt Vicky. Ze heeft inmiddels een rigoureus besluit genomen. "Onze kat gaat niet meer naar buiten!"