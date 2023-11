Man door het lint omdat pizza op de grond valt en steekt medewerker neer

Christiaan M. (43) stak afgelopen zomer een jonge medewerker van Domino’s Pizza in Veghel met een mes. De jongen raakte flink gewond aan zijn onderarm en dat allemaal om een stuk pizza dat op de grond was gevallen. Justitie is klaar met veelpleger Christiaan M. uit Veghel en eiste woensdag voor de rechtbank in Den Bosch dat hij 2 jaar lang een ISD-maatregel krijgt, waarbij hij of behandeld wordt of in de cel zit.

Het was een absurde situatie bij Domino’s Pizza aan het Bolkenplein in Veghel. Op 27 juli kwam Christiaan M. daar een pizza halen. Bij het verlaten van de zaak, viel de helft daarvan echter uit de doos. Toen hij daar buiten achter kwam, werd hij boos en ging verhaal halen. De zaak was vol met medewerkers en klanten. M. hoorde niet eens dat hij een nieuwe pizza kon krijgen en begon meteen te schelden, te slaan en met pizza te gooien. Een 18-jarige medewerker kwam achter de toonbank vandaan en probeerde hem rustig te krijgen, maar dat lukte maar half. Mes in zijn broeksband

Christiaan M. ging weer naar buiten, trok een mes uit zijn broeksband en ging weer naar binnen. Daar was de 18-jarige medewerker de boel aan het opruimen. M. liep op hem af met het mes. De jongen weerde drie keer het mes af met zijn linker onderarm en liep flinke wonden op. M. ging weer naar buiten, gooide het mes weg en werd niet veel later opgepakt door de politie. Onderweg naar het bureau beledigde hij een agent zo erg dat hij daarvoor ook voor de rechter moest verschijnen. ‘Ik maak je dood’ en ‘vuile flikker’ zijn slechts enkele kreten van de continue stroom beledigingen die M. liet horen in de politie-auto. Hoe dit allemaal zo kon gebeuren, werd woensdag wel wat duidelijker in de rechtszaal. Christiaan M. kent de binnenkant van de rechtbank inmiddels wel. Hij heeft een strafblad van 23 pagina’s en zat al vaker in de cel. Nooit heel lang, maar de afgelopen jaren toch al verschillende keren een week tot drie weken. De reclassering heeft al allerlei behandelingen met hem geprobeerd, maar niets helpt. En, zo waarschuwde een medewerker van de reclassering, het gaat van kwaad naar erger. Kort voor de steekpartij zat Christiaan nog op een PAAZ-afdeling, maar op deze afdeling van een ziekenhuis waar zorg wordt geboden aan psychiatrische patiënten werd hij weer weggestuurd. En dat is, zo bleek, steeds zijn verhaal. Nergens slaat een behandeling aan. Woenselse Poort, Grote Beek, Stichting NEOS, daklozenopvang, GGD, overal klopte hij aan, maar niets hielp. 'Ik ben niet gewelddadig'

M. vond het zelf allemaal wel meevallen. “Ik ben niet gewelddadig”, zo zei hij. “Hier heb ik wel spijt van, want dit is wel heel erg uit de hand gelopen.” Hij vroeg vooral om hulp, zoals EMDR-therapie. Het liefst niet, zoals justitie wil, terwijl hij vastzit. Hij praatte af en toe warrig en vooral zeer uitvoerig hoe het allemaal niet lukte in het verleden en hoe weinig kans hij in zijn leven had gehad op een goed bestaan. Bij de 18-jarige jongen, die samen met onder anderen zijn broertje en vriendin die dag bij Domino’s werkte, zit de schrik er nog goed in. Hij heeft een flinke mentale tik gehad en ook een fors litteken herinnert hem nog steeds aan die absurde dag in juli. Over zijn droombaan bij Defensie zijn nu ook twijfels, omdat zijn linkerarm bij inspanning nog steeds niet goed functioneert. De officier van justitie bleek wel klaar te zijn met de waslijst aan misdrijven van Christiaan M. en zijn agressie. Hij eiste daarom dat M. nu een zogenaamde ISD-maatregel krijgt, zoals ook de reclassering adviseert. Precies goed voor stelselmatige daders: M. wordt dan behandeld. Als een behandeling niet werkt dan belandt hij niet dakloos op straat, maar moet hij terug naar zijn cel. De steekpartij gebeurde afgelopen zomer: