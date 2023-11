Voetballer zingt soms in kantine, nu is hij finalist Holland's Got Talent

Na een voetbalwedstrijd pakte Raoel Noijen (27) uit Den Bosch weleens de microfoon in de kantine om met een liedje mee te zingen. Maar optreden op een podium, dat was helemaal nieuw. Hij schreef zich zonder enige ervaring in voor het populaire televisieprogramma Holland’s Got Talent en staat zelfs in de finale. En dat alles ‘dankzij’ een burn-out. “Ik wil laten zien dat het mogelijk is om je dromen uit te laten komen, hoe donker het leven er ook voor je uitziet.”

Zijn finaleplaats in Holland’s Got Talent heeft z’n leven op z’n kop gezet. “Ik ben winkelmanager in een sportzaak in Den Bosch en merk dat er mensen binnenkomen die met me op de foto willen. Dat ik word herkend op straat. Dat is leuk maar ook wel wennen. Ik voel me geen andere Raoel dan voor mijn deelname.”

Dat hij zo goed kon zingen, was niet bij veel mensen bekend. “Ik heb weleens in de kantine een liedje gezongen en kreeg dan complimenten. Er zat dan wel de nodige drank in bij die mensen, dus ik wist niet hoe serieus ik dat moest nemen”, zegt hij lachend.