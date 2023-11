Mannen die werden achtervolgd op A50 deden zich voor als politie

De twee mannen die vorige week werden opgepakt na een kilometerslange achtervolging op de A50, deden zich vlak daarvoor voor als nepagent en deelden 'boetes' uit. Het gaat om twee mannen uit Roemenië van 43 en 44 jaar. Ze werden uiteindelijk opgepakt in Hernen in Gelderland.

Het tweetal sloeg vorige week toe in het Gelderse dorp Meerkerk. Daar gaven ze bestuurders een stopteken en deelden ze boetes uit. Toen de echte politie er lucht van kreeg, sloegen de mannen op de vlucht. De twee mannen negeerden een stopteken van de politie. Daarop werd de achtervolging ingezet.

Die ging onder meer door Brabant over de A50. Zeker acht politiewagens reden achter de mannen aan. Het duo reed over de vluchtstrook en haalde andere auto's in. Een auto werd bijna geramd door de verdachten toen ze op de verkeerde weghelft belandden.

De achtervolging stopte uiteindelijk in Hernen, net aan de andere kant van de Maas. Dat ligt ruim zeventig kilometer van de plek waar de achtervolging was begonnen. Doordat de nepagenten achterop een andere auto botsten, konden ze worden klemgereden en opgepakt. De politie meldt dat de mannen inmiddels weer vrij zijn.

LEES OOK: Kilometerslange achtervolging over de A50: twee mannen opgepakt