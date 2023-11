Danielle heeft haar neus laten amputeren: 'Nu ben ik intens gelukkig'

Danielle uit Breda heeft voor meer dan 100.000 euro aan haar lichaam laten vertimmeren. Haar hele lijf is bedekt met tatoeages tot haar oogbollen aan toe. Ze heeft haar tong laten splijten, ze heeft implantaten in haar hoofd en nu is ze ook nog de eerste vrouw ter wereld die vrijwillig haar neus heeft laten amputeren. Ondertussen worden haar kinderen steeds meer gepest en wil haar familie haar niet meer zien. Toch is Danielle tevreden: “Ik ben intens gelukkig als ik in de spiegel kijk.”

Het begon met een kleine tattoo boven haar billen. Dat werden er steeds meer en nu herken je Danielle uit Breda niet meer. Inmiddels is ze de zwaarst getatoeëerde vrouw van Nederland en heeft ze nog veel meer aan haar lichaam laten doen. “Ja, ik heb een hele transformatie ondergaan”, lacht Danielle. “Veel meer tatoeages. Ik heb mijn oren laten afsnijden, mijn tong is gespleten en gekleurd, mijn oogballen zijn zwart en mijn neus is afgesneden.” En met dat laatste heeft ze een primeur. Danielle is de eerste vrouw ter wereld die haar heeft laten amputeren als cosmetische ingreep. Tot nu toe gingen alleen een handjevol mannen haar voor. “Je kunt het nooit meer terugdraaien, dus niet iedereen heeft daar de ballen voor”, zegt ze.

"Mijn neus staat in de woonkamer op sterk water, naast mijn oren."

Danielle droomde altijd al van de ingreep, maar toen het besluit genomen was, ging er een half jaar overheen voordat haar bodymods artiest het mes er definitief in zette. Danielle deed veel research en ging eerst langs de huisarts. “Die moest lachen en verklaarde me voor gek”, zegt ze. “Maar die gesprekken waren nodig om te weten wat ik kon verwachten.” De 2,5 uur durende operatie door haar bodymods artiest was heftig. “Ik kon niet voor honderd procent verdoofd worden, dus het snijden heb ik af en toe wel gevoeld”, vertelt Danielle. Alleen het topje van haar neus is weggehaald, op zo’n manier dat het niet schadelijk is voor haar gezondheid. “Ik heb mijn neus nog als trofee”, zegt ze trots. “Die staat in de woonkamer op sterk water, naast mijn oren. Halloween is al voorbij, dus straks tussen de kerstspullen”, lacht ze.

“Voor veel mensen zie ik er duivels uit en die denken dat ik dat ook ben."

Danielle wil anders zijn dan anderen en daar gaat ze extreem ver in. “De hele maatschappij is hetzelfde, met allemaal twee voeten, twee oren en een neus. Steeds meer meiden laten hun lippen opspuiten, waardoor ze nog meer op elkaar lijken. Ik wil juist mezelf zijn.” Danielle krijgt veel negatieve reacties en begrijpt dat mensen soms schrikken als ze haar zien. “Voor veel mensen zie ik er duivels uit en die denken dat ik dat ook ben. Maar ik ben nog steeds de Danielle van vroeger en het gaat om de binnenkant. Voor mij is dit niet duister, maar gewoon wie ik ben.” Danielles familie wil haar al jaren niet meer zien. Ook worden haar twee kinderen steeds meer gepest met het uiterlijk van hun moeder. “Mijn ouders en familie willen het liefst dat ik het terugdraai. Maar dan ben ik doodongelukkig”, zegt ze. “Als ik nu in de spiegel kijk ben ik zo intens gelukkig. En daardoor kan ik mijn kinderen ook gelukkig maken”, besluit ze. “Want dat begint bij jezelf.” OOK DE MOEITE WAARD: Twee jaar geleden vertelde Danielle hoe het voelde dat er niemand op het verjaardagsfeestje van haar zoontje kwam

Daniëlle twee jaar geleden (Foto: Karin Kamp).