In een stad midden in de woestijn werd Lucas een veel betere zwemmer

Dat tijdens de coronapandemie de zwembaden dicht gingen, was voor Lucas Peters (20) uit Eindhoven een ramp op sportief gebied. Toch kende hij het beste jaar in zijn ontwikkeling. Hij vertrok naar een stad midden in de woestijn en daar zette de zwemmer enorme stappen richting wereldtop. De Olympische Spelen van 2024 zijn zijn doel. "Ik geloof dat ik het kan halen."

Al op jonge leeftijd droomde de in Waalre opgegroeide Lucas van deelname aan de Olympische Spelen. Zes dagen in de week lag hij in het zwembad om te trainen. Toen in 2020 de deuren vanwege een lockdown op slot gingen, vond hij dat verschrikkelijk. "Mijn leven stond in het teken van zwemmen. Ik droomde van de Spelen, daar wilde ik alles voor geven." Op zoek naar zwemwater stuurde hij een appje naar een Britse trainer die in Dubai werkte. "Ik kon zes weken blijven, maar dat werd uiteindelijk een jaar. In Nederland was ik gewend om vooral slim te trainen in de beschikbare uren. In Dubai lag ik veel vaker in het water. Hard trainen deed ik altijd al, maar onder de nieuwe trainer was het echt kei- en keihard werken en niet na al teveel nadenken. Een andere aanpak die goed voor me was. Ik had deze nieuwe prikkel echt nodig."

"We hadden een heel normaal leven."

Dubai staat bekend om haar rijkdom. Van torenhoge wolkenkrabbers, de duurste winkels tot de snelste sportauto’s op straat. Maar wie denkt dat Lucas als een koning leefde, komt bedrogen uit. "Ik had een appartementje, maar het grootste deel van de dag was ik in het zwembad. Ik maakte deel uit van een grote groep zwemmers. Van de luxe heb ik weinig meegekregen, we hadden een heel normaal leven." In Dubai zette hij grote stappen als zwemmer en eenmaal terug in Nederland sloot hij zich aan bij TeamNL. Het eerste jaar werd hij ingedeeld bij de zwemacademie, een jaar later promoveerde hij naar de elite groep. Dit nog vroege seizoen heeft hij al een EK onder 23 jaar op zijn naam staan en World Cups in Berlijn, Athene en Boedapest. "In het begin van het seizoen is het vooral een kwestie van investeren en meters maken in het zwembad. Het is best lastig om dan al direct te racen op toernooien, want qua vorm ben ik nog niet op mijn best. Toch mag ik tevreden zijn, want ik zat tijdens de World Cups dicht tegen finaleplaatsen en mijn persoonlijke records aan."

"Een olympisch ticket is realistisch, daar geloof ik in."