Bier, friet en pillen: honderden Ferry-fans genieten op Netflix-feestje

In een trainingspak, panterprintje of ander schorriemorrie-outfit zijn honderden fans van de Netflix-serie Ferry woensdagavond naar de Noordkade in Veghel gekomen. Drugsbaron Ferry Bouman, gespeeld door de Brabantse acteur Frank Lammers, geeft daar een feestje en 1500 gelukkige fans mochten erbij zijn.

Ook bekende Tiktokker Terry de Frikandellenkoningin is erbij. Ze staat te stuiteren in een panterprint-outfit. “Ik kom natuurlijk voor de frikandellen”, zegt ze. “Maar ook voor Ferry hoor. Ik ben fan van de Brabantse humor en hoop dat dit seizoen ook weer zo spannend wordt.”

Bier, frikandellen en Brabantse meezingers, het was er vanavond allemaal en de bezoekers mochten overal gratis van genieten. Ook kregen ze de eerste aflevering te zien van het nieuwe seizoen van de serie. “Ik heb de andere delen ook gezien en ben er helemaal klaar voor”, vertelt een jongen die als twee druppels water lijkt op Ferry. “Ik vind dat Brabantse rauwe van de serie heel leuk en ik hoop nu ook weer op veel spektakel. Dat het net een beetje over de top is.”

Er was van alles te doen voor de genodigden. Zo konden ze een kijkje nemen in de caravan van Danielle, waar Ferry en zij in de serie mee op camping Zonnedauw verblijven. Even verderop konden bezoekers airbrush tattoos laten zetten. En tussen de silo’s stond een container waar een drugsdealer zijn xtc probeerde te slijten. Allemaal nep natuurlijk, maar bijna niet van echt te onderscheiden.

“Het is heel mooi met deze aankleding”, vertelt een jongen. “Ik kom uit Rotterdam dus wist niet wat te verwachten, maar dit is wel echt de Brabantse gezelligheid volgens mij.”

Tickets voor het feestje waren alleen te winnen en dus waren de fans die een kaartje hadden bemachtigd extra blij. “Mijn moeder had zich ook ingeschreven, maar die was uitgeloot. Toen bleek dat ik ook een brief had gehad en zag ik dat ik wel gewonnen had”, zegt een jongen die met drie vrienden op het feest is. Ze hebben hun best gedaan op hun outfit. “Afgelopen zomer op vakantie had ik deze lelijke bloemenblouse gekocht. Dat past hier wel bij."