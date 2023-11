Kleindochter (6) misbruikt in de kerstvakantie: 'Opa liet zijn piemel zien'

“Opa liet me zijn piemel zien.” Met die woorden ging een meisje van 7 op zondagavond 8 januari naar bed. Ze was net terug van een weekendje bij haar opa (65) en vertelde ineens aan haar moeder wat ze daar voor geks had meegemaakt. Door die bekentenis kwam een misbruikzaak aan het rollen, waarvoor opa deze donderdag in de rechtbank in Breda zes jaar cel hoorde eisen.

Het meisje vertelde haar moeder dat ze blij was met haar dagboekje. Daarin kon ze haar geheimen opschrijven. De ouders handelden direct en schakelden de politie in. Binnen een paar dagen werd hun jonge dochter verhoord en werd opa opgepakt. Nu, ruim negen maanden later, zagen ze elkaar weer in de rechtszaal.

En dit zal ook de laatste keer zijn geweest dat de familie elkaar gezien heeft. Opa besefte dat goed. “Opa zag ik altijd als een eretitel, maar bij deze geef ik die terug”, zo sprak hij. “Ik besef dat dit de laatste keer is, dat ik de stem van mijn dochter hoor.”

Naakt in de badkamer

De jonge dochter was zo dapper om alles aan haar ouders te vertellen, omdat haar jongere broertje zijn opa naakt had gezien in de badkamer. Daardoor durfde het meisje haar ‘geheimpje’ ook te vertellen. En tot haar vreugde werd mama helemaal niet boos, zoals opa had voorspeld. Want van hem mocht ze hun geheim natuurlijk niet vertellen.

Opa Ronald uit Nieuw Vossemeer heeft een pedofiele stoornis, zo blijkt uit onderzoek. Hij heeft zijn kleindochter in de kerstvakantie van 2021/2022 en in de kerstvakantie van 2022/2023 (toen ze nog zes was) seksueel misbruikt. Tussendoor is het meisje wel vaker bij hem komen logeren, maar niet duidelijk is of ze toen ook is misbruikt.

Ook werd op zijn pc kinderporno gevonden en werd duidelijk dat hij in de afgelopen jaren bijna 100.000 websites bezocht met jonge meisjes. K. was op zoek naar meer spanning, zo vertelde hij. En hij was nieuwsgierig hoe makkelijk je kinderporno kon vinden.

'De rem eraf'

Ronald K. vertelde over het misbruik van zijn kleindochter alsof het hem ook maar overkwam. Toen het meisje zes was, zou ze hem naakt hebben gezien in de douche. Daarom zou ze later haar eigen geslachtsdeel hebben laten zien. “En toen was de rem eraf”, zo verklaarde K.

Opa hoorde niet dat zijn kleindochter vaak stop riep. Het meisje verklaarde bij de politie dat ze het helemaal niet fijn had gevonden. Op de zondag dat ze door haar vader werd opgehaald, wilde ze op een gegeven moment echt niet meer met opa naar zijn slaapkamer en hoopte dat haar vader haar snel kwam halen. ’s Avonds biechtte ze alles op.

Ook keek opa een keer naar porno op zijn pc toen zijn kleindochter binnenkwam. In plaats van haar weg te sturen of zijn broek aan te doen, liet hij het meisje meekijken, terwijl hij masturbeerde. In een logeerweekend had hij, volgens justitie meerdere keren per dag seks, maar dat ontkende K.

Zowel vader als moeder spraken opa toe tijdens de zitting. Ze staken hun afschuw en boosheid niet onder stoelen of banken over ‘dit monster’ bij wie hun dochter drie dagen had gelogeerd. “Onze wereld stortte in, weg onbezorgde jeugd”, vertelde de vader. “Het logeerweekend stond voor jou maar in het teken van één ding”, beet hij zijn schoonvader toe.

Vader verloren

De moeder van het meisje, die de dochter is van de verdachte, gaf aan dat ze door het misbruik ook haar vader is verloren. “Onze hele gezinsgeschiedenis ben ik nu anders gaan bekijken. Is mijn zoontje ook misbruikt, ben ik of mijn zus ook misbruikt. Heb ik dat verdrongen.”

Opa is uit de fotoboeken gehaald en bestaat niet meer voor het gezin. Maar de pijn blijft en het hele gezin is dan ook in therapie.

Opa hoorde zijn dochter en schoonzoon aan en zei dat hij veel spijt heeft. “Ik zie hier dat ze gebroken zijn. Ik wens ze alle geluk toe in de toekomst. Ik ga met hulp aan mezelf werken en op zoek naar antwoorden op de vraag waarom ik dit gedaan heb.”

De uitspraak in deze zaak is op 16 november.