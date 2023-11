Van stadions met een pislucht naar het veld waar Maradona de grote man was

Fotograaf Marco Magielse (55) uit Geldrop reed drie weken door Italië om de mooiste voetbalstadions te bezoeken. Dat deed hij samen met sportjournalist Joris van de Wier uit Tilburg. Hij legde de meest bijzondere momenten vast op de gevoelige plaat. Een verhaal over rauwe stadions met een pislucht, de chaos op de wegen in Napels en de liefde voor Maradona. "Je zet er bij binnenkomst een stap terug in de tijd", merkte Magielse.

Voor het boek ‘Curva - Een tocht langs 19 iconische Italiaanse stadions’ reden Marco en Joris twintig dagen door De Laars. “Veel clubs in Italië staan op het punt om hun stadions te renoveren of kiezen voor nieuwbouw. Wij houden echter van de oude stadions en daarom besloten we dat dit het moment was voor een Italiaans avontuur.”

De wens om de pareltjes onder de stadions in Italië te fotograferen, was er al lang bij Marco. Al sinds het WK van 1982 heeft het land iets magisch voor hem. “Italië werd na een slecht begin uiteindelijk wereldkampioen, dat maakte indruk. Toen Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard bij het grote AC Milan gingen spelen, was ik al helemaal verkocht.” Bij Joris startte de fascinatie voor Italië bij het WK in 1990.

Marco en Joris waren welkom bij bijna alle clubs die ze benaderden. "Van de grote clubs stond alleen Juventus niet op ons lijstje, omdat we minder geïnteresseerd zijn in nieuwbouw. Voor Bari hadden we wel de benodigde accreditaties, maar daar werden we door onvriendelijke mensen geweigerd. We hebben prachtige stadions gezien, zoals die van Fiorentina. Een vreemd stadion in de vorm van een D, waarmee werd verwezen naar il Duce, oftewel Mussolini. Ondanks die dubieuze oorsprong een heerlijk stadion."

Het hoogtepunt was het bezoek aan Avellino. "Daar klopte werkelijk alles, het was een slecht onderhouden stadion met alle vergane glorie die we zochten. Maar ook bijvoorbeeld het stadion van Vicenza was een positieve verrassing. Er was zoveel moois te zien dat ik niet wist waar ik moest kijken. Er zat zelfs een piepkleine groente- en fruitwinkel onder de tribune. En dan het stadion van Sampdoria: prachtig van architectuur, intiem en met geweldige staantribunes achter beide doelen."