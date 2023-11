Herfststorm Ciarán trok over Brabant, zo zag dat eruit

Er was deze donderdag geen ontkomen aan Ciarán. De herfststorm trok met veel geweld over Brabant, soms met windsnelheden tot bijna 100 kilometer per uur zoals in Gilze-Rijen. Enkele mensen raakten (licht)gewond door het natuurgeweld. Bomen ging om, auto's werden geplet en wegen lagen bezaaid met takken. De Tilburgse verzekeraar Interpolis heeft tot nu toe ongeveer 130 schademeldingen binnen, het gaat vooral om kapotte schuttingen en daken. Bekijk hier de beelden van Ciarán.

Redactie Geschreven door