Dode door storm is 59-jarige fietser uit Overloon

In het Limburgse Venray is dondermiddag een 59-jarige man uit Overloon om het leven gekomen door een omgewaaide boom. Dat meldt de politie. De man reed volgens een 112-correspondent op een fiets.

Het ging mis op de Dr. Kortmannweg. De weg werd daarna afgesloten vanwege het risico op meer omvallende bomen.

Storm

De herfststorm Ciarán trok met veel geweld over het land, soms met windsnelheden tot bijna 100 kilometer per uur zoals in Gilze-Rijen. Andere mensen raakten (licht)gewond door het natuurgeweld.

De Tilburgse verzekeraar Interpolis heeft tot nu toe ongeveer 130 schademeldingen binnen, het gaat vooral om kapotte schuttingen en daken. Bekijk hier de beelden van Ciarán.

