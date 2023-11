Op storm volgt... niet veel beter weer

Storm Ciarán hield donderdag aardig huis in de provincie. Voor wie hoopt op een positieve weersomslag na de storm heeft Johnny Willemsen van Weerplaza slecht nieuws. Die zit er vooralsnog niet in.

Deze vrijdagochtend begon regenachtig en vrij koud. "Het was rond zeven uur een graad of 8 en daarbij stond nog behoorlijk wat wind", vertelde de weerman van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Daardoor was het voor het gevoel 's ochtends vroeg maar een graad of 4."

De regen trekt in de loop van de ochtend geleidelijk naar het oosten weg. "Later in de ochtend en ook 's middags is het op een enkel buitje na droog. Misschien zien we nog even wat zon erbij."

Wie hoopt dat hiermee een weersverandering wordt ingezet, moet Johnny teleurstellen. "Het blijft behoorlijk nat. Zaterdag start nog wel droog, maar dan gaat het aan het eind van de ochtend en het begin van de middag weer flink regenen. De zon krijgen we zaterdag bijna niet te zien."