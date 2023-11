'Water in elektriciteitskast was eerder gemeld', zeggen studenten na brand

Volgens de bewoners van het studentenhuis aan de Tramsingel in Breda had de brand, die daar vrijdagochtend woedde, 'veel erger kunnen aflopen'. Zij zijn boos op verhuurdersinstantie Xior. Die zou niet goed gereageerd hebben op een melding dat er water in de elektriciteitskast stond.

"Donderdagnacht is het noodnummer gebeld vanwege het water in de elektriciteitskast", vertelt Bo van Eechoud. "Om te vragen of de situatie wel brandveilig was. Toen zou er gewoon gezegd zijn: zover zal het wel niet komen. Dat heb ik tenminste gehoord, want ik heb hen niet zelf gesproken. Maar het is dus wél zover gekomen", zegt Bo. Ze is erg geschrokken. "De brandweer heeft in de laatste kamer die gecheckt en opentrapt werd nog een slapend meisje gevonden. Het had dus veel erger kunnen zijn."

Zelf werd ze gewekt door een huisgenoot. "Die klopte op de deur van mijn kamer: "Er is brand, er is brand!" Daarop ben ik snel mijn bed uitgegaan en zijn we naar de gang gerend. Daar zag ik al die rook uit de elektriciteitskast komen. We hebben nog geprobeerd te blussen, maar dat ging niet. Toen zijn we zo snel mogelijk weggegaan. Bij onze unit is een nooduitgang, dus wij konden via de trap achterin het gebouw naar buiten toe."

Volgens haar waren er al eerder signalen dat er iets mis was in het studentenhuis. "Een paar dagen geleden vielen er namelijk ook al wat lampen uit. Er zijn wat dingen gedaan bij de elektriciteitskast, wat blijkbaar niet okay is gegaan. Dat vind ik heel kwalijk."

Verhuurder Xior was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.