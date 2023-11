Peter Bosz is niet blij met het gedrag van Joey Veerman in het veld

In aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles ging trainer Peter Bosz nog even in op de wissel van Joey Veerman een week eerder in de wedstrijd tegen Ajax. De trainer sprak uitgebreid met de middenvelder en was niet blij met zijn gedrag. Verder wordt de wedstrijd in Almelo een speciale wedstrijd voor de PSV-trainer.

Peter Bosz zat afgelopen week samen met Joey Veerman om zijn wissel in de wedstrijd tegen Ajax te bespreken. Dat was een prettig maar ook pittig gesprek. “Het fijne aan Joey is dat hij heel erg zelfkritisch is. Dat maakt zo’n gesprek wel makkelijker. We hebben besproken wat er beter moet en dat begreep hij.”

"Het gedrag Veerman in het veld vind ik niet prettig."

Eén van de belangrijkste dingen die hij moet verbeteren is zijn gedrag op het veld. Bij een slechte pass wil de middenvelder wel eens geïrriteerd reageren richting teamgenoten. “Dat vind ik ook niet prettig. Hij moet daar mee stoppen”, vertelde Bosz in aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles. “Doordat hij zo reageert op zijn teamgenoten blijft hij hangen in het moment en vergeet hij om te schakelen. Dat is een beetje het aard van het beestje, maar dat moet er wel uit.” De wedstrijd tegen Heracles is een bijzonder weerzien voor Peter Bosz. Bij de Heraclieden staat Tilburger John Lammers aan het roer. De twee trainers bouwden tijdens hun spelerscarrière een vriendschap op. “We hebben een paar jaar geleden nog samen duizend olijfbomen geplant in Frankrijk. Als mij nieuwe huis klaar is, krijg ik er twee van hem”, haalt Bosz een mooie anekdote aan.

"Als mijn huis klaar is krijg ik twee olijfbomen van John."

Ook de assistent van John Lammers is een goede vriend van de PSV-trainer. Hendrie Krüzen was jarenlang de rechterhand van Bosz. “Hij vertrok toen we bij Lyon zaten. Hij had moeite met de Franse taal. Hij kreeg toen de kans bij Heracles, dat is toch zijn club. We waren jarenlang getrouwd.” Een bijzondere wedstrijd dus voor Bosz, maar misschien ook wel juist een bananenschil, want hij staat tegenover twee trainers die hem als geen ander kennen. “Zij weten wel hoe ik over voetbal denk”, gaf de trainer toe. “Maar gelukkig zijn er ook dingen die zij nog niet weten voor zaterdag. Wij kunnen op zoveel manieren druk zetten en dat ga ik ze natuurlijk niet vertellen.”