Slapende man gevonden in een gestolen auto, agenten maken hem wakker

Agenten hebben vrijdagochtend een slapende man gevonden in een auto die gestolen bleek. Ze hebben hem gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau.

De politie kreeg vrijdagochtend rond halfacht de melding dat in de Nicoline Swijgmanstraat in Breda een slapende man in een auto zat. Omdat niet duidelijk was of hij medische hulp nodig had, belde een buurtbewoner de meldkamer.

De politie maakte de man wakker, hij bleek in orde te zijn. De agenten controleerden daarna het kenteken van de auto. Toen bleek dat de auto enkele dagen eerder in Breda was gestolen.

De man is gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. Of hij de auto ook gestolen heeft, of later ergens zag staan, is nog niet duidelijk. De auto is in beslag genomen en de politie doet onderzoek.