Simon (26) deelt zijn liefde voor typemachines en krijgt er 65 aangeboden

Simon (26) van Vliet uit Eindhoven is bedolven onder de typemachines. Drie weken geleden vertelde hij aan Omroep Brabant over zijn passie voor de typemachine en over zijn mini-museum met de apparaten. Daarna kreeg hij de ene aanbieding na de andere. “Ik heb er al 65 aangeboden gekregen. Vaak uit Brabant, maar ik ben ook al in Maastricht geweest. Dit had ik nooit verwacht!”, zegt hij breed lachend.

Simon is met zijn 26 jaar niet opgegroeid met typemachines en hij heeft er ook nooit mee gewerkt. De liefde voor het typen pas dit jaar geboren, in een café in Utrecht, waar typemachines stonden. “Ik typte voor het eerst en het klikte meteen. Ik dacht: dit wil ik ook.” In zijn studentenkamer in het centrum van Eindhoven heeft hij tijdelijk een museum: het Tiny Temporary Typewriter Museum. Het is volgens Simon het ‘kleinste museum van Brabant’. Achter het raam staan allerlei soorten typemachines met daarbij wat uitleg. Regelmatig blijven voorbijgangers kijken. Op zijn kamer hangt de geur van inkt. "Het ruikt naar oude spullen," zegt hij zelf. Het is er al aardig vol met typemachines, maar Simon vindt dat er nog veel meer bij kunnen. "Ik ga houten stellages maken." Veel mensen gunnen de jonge Simon hun oude machine waarbij het soms zelfs om erfstukken gaat. “Ik voel de verantwoordelijkheid dat ik daar goed voor moet zorgen.”

"Je krijgt allerlei herinneringen erbij mee."

De veelal oudere mensen geven Simon niet alleen een typemachine mee. Aan de keukentafel met een kop koffie krijgt hij ook hun levensgeschiedenis te horen. “Het is hartverwarmend. Ik heb hele gesprekken met deze mensen." En sommigen geven de student ook een levensles mee. "Een vrouw leerde mij bijvoorbeeld dat je moet loslaten en dat het dan vanzelf de juiste vorm aanneemt. Dat je iets niet krampachtig moet vastpakken. Je gaat voor een typemachine. Je komt daarna met zulke waardevolle dingen thuis.” “In Valkenswaard heb ik bij een oudere mevrouw een typemachine opgehaald. Haar vader was onderwijzer geweest en deze was dus van de schoolmeester. De typemachine stond altijd op zijn bureau. Later heeft zij hem gebruikt om haar scriptie mee te schrijven. Ook een oud-ingenieur van Philips gaf zijn eigen typemachine. Die vertelt dan meteen hoe het was in die tijd. Je krijgt allerlei herinneringen erbij mee. ”

"Het neemt inmiddels enorme vormen aan."

Ruim honderd reacties kreeg hij op zijn verhaal waarin hij zijn liefde voor de typemachine deelde. Niet alleen van mensen die een typemachine aan hem willen geven. “Mensen laten weten dat ze het heel leuk vinden. Dat ze het mooi vonden om weer veel machines bij elkaar te zien. Of ze schrijven dat hun man typemachinereparateur was. Of dat ze nog lint of gereedschap hebben liggen. Zelfs een handgeschreven kaart heb ik gekregen.” Simon is student elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij knapt de typemachines zelf op als dat nodig is. “Die mensen zijn blij dat ze goed terechtkomen. Ik kan ook met thema’s gaan werken. Alle typemachines van Vendex, het oude V&D, komen nu in het museum te staan.” Als Simon alle typemachines ophaalt, groeit zijn collectie naar zo'n honderd exemplaren. "Het neemt inmiddels enorme vormen aan." Hier lees je het artikel waar Simon zoveel reacties op kreeg

