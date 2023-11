Stormschade: al 800 meldingen van schade bij Interpolis

Storm Ciarán heeft voor flinke schade gezorgd aan huizen, auto's en tuinen. Bij de in Tilburg gevestigde schadeverzekeraar Interpolis zijn tot nu toe achthonderd schademeldingen van particulieren binnen gekomen en tientallen meldingen van bedrijven.

Het gaat om meldingen uit heel Nederland, specifiek Brabantse cijfers zijn er nog niet.

"Het zijn met name meldingen van schade aan schuttingen en daken. En een aantal meldingen van schade aan auto's door afgebroken takken of omvallende bomen", aldus een woordvoerder van Interpolis.

Het aantal bedrijven dat schade meldt, valt mee. "Die meldingen komen vaak later. Bedrijven gaan vaak eerst in actiemodus, waarbij ze de schade beperken en nemen later contact op met de verzekeraar."

Hoe groot de financiële schade is, weet Interpolis nog niet. Op basis van statistische historische data heeft het Verbond van Verzekeraars een schatting gemaakt. De schade komt landelijk uit op 15 miljoen euro, is de verwachting. Brabantse cijfers zijn er niet, aldus een woordvoerder van het Verbond.

Het kan nog weken duren voordat de echte schadecijfers komen. "Dat moeten gedupeerden eerst melden bij hun eigen verzekeraar en pas later krijgen wij die cijfers."

Storm Poly was schadelijker

De schade valt echter mee, aldus de schatting. Dat bevestigt Interpolis. "Bij storm Poly, in juli, kregen we drie keer zoveel meldingen. Dus qua schadelast valt het met Ciarán mee", aldus de Interpoliswoordvoerder.

De schade zou nog kleiner kunnen zijn, als mensen zich voorbereiden op de storm. "We hebben donderdag een flitsonderzoek laten doen. Zestig procent van de respondenten bereidt zich ondanks de weersvoorspellingen niet voor op de storm, ook niet als hun regio getroffen gaat worden."

Vooraf zijn adviezen gegeven. "Verzet je auto als die onder een boom staan, check of de schutting al wat los staat. Maar te weinig mensen nemen preventieve maatregelen terwijl ze zelf schade kunnen voorkomen," aldus Interpolis.

In deze video zie je hoe storm Ciarán over de provincie trok: