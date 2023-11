Touringcar ramt pijlwagen: 'Wegwerkers en passagiers hebben geluk gehad'

Een touringcar is vrijdagnacht op een zogenoemde pijlwagen gebotst op de A27 van Breda richting Gorinchem. Het ongeluk gebeurde bij Sleeuwijk. De voorkant van de bus is aan gruzelementen. In de touringcar zaten zo'n veertig passagiers. "Zij raakten wonder boven wonder niet gewond", laat een 112-correspondent weten.

Het ongeluk gebeurde rond halfvijf 's nachts. Hoe het mis kon gaan, wordt onderzocht. 'Wegwerkers hadden net pauze'

De pijlwagen stond op de A27 vanwege wegwerkzaamheden. "De stuk of tien wegwerkers die op de snelweg aan het werk waren, hielden net even pauze toen het ongeluk gebeurde", vertelt de 112-correspondent. "Zij stonden dus niet op de snelweg. Ze hebben heel veel geluk gehad!" Schaftkeet

De passagiers van de bus werden na het ongeluk opgevangen in de schaftkeet van de wegwerkers. Die stond toevallig vlakbij de plaats waar het ongeluk gebeurde. Vanwege de ravage op de weg is een omleiding ingesteld. Het verkeer dat vanuit Breda richting Zuid-Holland wil, wordt via Waalwijk geleid over de A59, de A2 en de A15.

Na het ongeluk met de touringcar werden diverse hulpverleners opgeroepen (foto: Jürgen Versteeg/SQ Vision).

Hoe het ongeluk op de A27 kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Jürgen Versteeg/SQ Vision).

Het ongeluk op de A27 bij Sleeuwijk gebeurde rond halfvijf vrijdagnacht (foto: Jürgen Versteeg/SQ Vison).