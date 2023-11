Tiener beroofd en mishandeld door groepje jongens: 'We schieten je dood!'

Een 17-jarige jongen is vrijdagnacht door meerdere mannen mishandeld en beroofd op de Willy den Oudenstraat in Tilburg. Het slachtoffer fietste, nadat hij rond middernacht klaar was met werken, naar huis toen bij het Olympiaplein jongens - vermoedelijk tieners - naar hem begonnen te roepen en achter hem aan gingen fietsten.

Een van die jongens, die reed op een elektrische fiets, wist het slachtoffer op de Willy den Oudenstraat klem te rijden. Vervolgens kwamen de andere jongens om het slachtoffer heen staan. Ze wilden geld hebben, maar dit had de jongen niet bij zich. Flink geslagen en geschopt

Ze gaven de 17-jarige jongen daarop meerdere klappen. Het slachtoffer viel op de grond, maar ook daar ging de mishandeling door. Er werd flink geslagen en geschopt. Terwijl de groep de draadloze oordopjes van het slachtoffer, meerdere kledingstukken en zijn pasjes probeerden te pakken, riepen ze ook nog eens dat ze hem zouden doodschieten als hij niet zou meewerken. Vluchten

Op enig moment wist het slachtoffer te vluchten. Hij belde vervolgens bij een van de huizen in de buurt aan voor hulp. Daar wordt de politie gebeld. Het slachtoffer deed direct aangifte en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. 'Ze gedroegen zich al enige tijd vervelend'

Volgens de politie zou het groepje daders bestaan hebben uit zo'n vijf jongens, die zich die avond al enige tijd vervelend zouden hebben gedragen op het Olympiaplein.