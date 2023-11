Meerdere huizen ontruimd na vondst flesje met vloeistof: EOD opgeroepen

Meerdere huizen aan de Wouter Berthoutlaan in Etten-Leur zijn zaterdagmiddag ontruimd. In de buurt was een flesje met vloeistof gevonden. Aan het flesje zat een lont bevestigd.

Een voorbijganger vond het flesje op de openbare weg. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het voorwerp weggehaald en de straat rond drie uur vrijgegeven. De politie doet verder onderzoek naar het verdachte flesje.

Wachten op privacy instellingen...

De politie zette een deel van de Wouter Berthoutlaan in Etten-Leur af (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

Voor de zekerheid kregen mensen in de wijk in Etten-Leur het advies binnen te blijven (foto: Tom van der Put/SQ Vision).