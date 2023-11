Snelle rode kaart helpt PSV aan ruime zege op Heracles

PSV heeft ook zijn elfde competitiewedstrijd gewonnen. In Almelo had het geen kind aan Heracles dat al vroeg met tien man kwam te staan. Daarna liep PSV uit naar een ruime zege. Zes verschilende doelpuntenmakers hielpen de Eindhovense koploper aan een 6-0 zege.

Het Eredivisieduel in Almelo was eigenlijk al vrij snel beslist. Na 20 minuten kreeg Justin Hoogma een rode kaart en mocht PSV een penalty gaan nemen. Luuk de Jong faalde niet vanaf elf meter en zette de Eindhovenaren op voorsprong. Toen was het niet de vraag of PSV ging winnen, maar met hoeveel.

Met de Champions League wedstrijd tegen Lens van aanstaande woensdag in gedachte ging PSV geduldig op zoek naar nog meer treffers.

Spelers rust

Vlak voor rust viel een tweede goal via Jerdy Schouten. De middenvelder werd weggestuurd door Jordan Teze en schoot de bal eenvoudig langs doelman Michael Brouwer. PSV zat op rozen en kon spelers gaan sparen. Een ideale generale voor de cruciale wedstrijd tegen Lens.

Schouten was een van de spelers die mochten gaan douchen: hij werd gewisseld voor Ismael Saibari. Die invalbeurt duurde niet lang want een kleine vijf minuten later moest Saibari alweer naar de kant, omdat hij een bal tegen zijn oog had gekregen.

Malik Tillman was zijn vervanger waarna ook Patrick van Aanholt en Ricardo Pepi kwamen voor Sergino Dest en Luuk de Jong. De sterkhouders van dit seizoen konden allemaal rust krijgen vanwege de comfortabele voorsprong.

Zes doelpuntenmakers

Die marge werd nog groter. Tillman tikte een voorzet van Joey Veerman binnen en André Ramalho was vrijstaand, uit een vrije trap van Veerman, trefzeker met een volley. Een wedstrijd was het allang niet meer, alleen voor het doelsaldo van PSV was het nog leuk. Guus Til maakte de 5-0 en daarmee al het veertigste doelpunt van de Eindhovense club dit seizoen. Pepi bracht de eindstand op 6-0.

De Eindhovenaren blijven ook na elf wedstrijden dus nog foutloos in de Eredivisie. Volgende week wacht in de competitie PEC Zwolle en ligt een twaalfde zege voor het oprapen. Daarna komt er een moeilijk programma met uitwedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord.