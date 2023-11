Weergaloze RKC-doelman kan niet voorkomen dat Feyenoord wint in Waalwijk

Vanwege de afwezigheid van Etienne Vaessen en reservedoelman Jeroen Houwen stond Mark Spenkelink tegen Feyenoord voor de tweede keer onder de lat bij RKC Waalwijk. De 27-jarige doelman keepte ijzersterk zaterdagavond, maar hij kon niet voorkomen dat de Rotterdammers in Waalwijk met 1-2 wonnen.

Dat RKC Waalwijk na 25 minuten op voorsprong kwam, was tegen de verhouding in. Het was Feyenoord dat daarvoor een aantal grote kansen had laten liggen. De 1-0 was overigens een prachtige treffer van Denilho Cleonise, die op snelheid de Rotterdamse defensie aftroefde en uiteindelijk doelman Justin Bijlow verschalkte.

Binnen tien minuten trok Feyenoord de stand gelijk door Quinten Timber. Kort na de gelijkmaker kreeg Yassin Oukili een grote kans op de 2-1. Oog in oog met Bijlow schoof hij de bal naast het doel.

Mislukte panenka

De laatste vijf minuten voor rust was het vooral tegenhouden voor de ploeg van trainer Henk Fraser. Topschutter Santiago Gimenez was het dichtst bij een Rotterdamse voorsprong. Eerst schoot hij naast, daarna verprutste hij een panenka-penalty door over te schieten. Bij het penaltymoment had RKC-verdediger Shawn Adewoye rood gekregen vanwege het neerhalen van een doorgebroken tegenstander.